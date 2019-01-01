أزمة قد تحرم برشلونة من التعاقد مع ماكسي جوميز

لماذا قد يفشل برشلونة في التعاقد مع ماكسي جوميز؟ وما علاقة مالكوم بالأمر؟

يواجه برشلونة أزمة قد تحرمه من التعاقد مع ماكسي جوميز من سيلتا فيجو خلال الصيف المقبل أو تجبره على بيع أحد لاعبيه لضم الأورجوائي.

برشلونة يبحث عن التعاقد مع مهاجم بديل للويس سواريز ويتابع جوميز ولوكا يوفيتش مهاجم فرانكفورت.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ هناك أزمة قد تحرم برشلونة من ضم ماكسي والمتعلقة بجنسية اللاعب، إذ لا يمتلك مهاجم سيلتا جواز سفر أوروبي.

وأشارت إلى أنّ النادي الكتالوني يمتلك بالفعل 3 لاعبين بجنسيات غير أوروبية وهم آرتور ميلو وأرتورو فيدال ومالكوم ولا يستطيع قيد لاعب آخر.

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فمن هو وما قصته وأين يلعب الآن!🤔 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 15, 2019

وكان فيليبي كوتينيو قد حصل على الجنسية البرتغالية في الصيف الماضي.

وأوضحت الصحيفة أنّ برشلونة قد يتخلى عن مالكوم في الصيف للتعاقد مع ماكسي جوميز أو يغض النظر عن جلب مهاجم سيلتا فيجو، لأنّه لن يفرط في أرتور أو فيدال.

جدير بالذكر أنّ قيمة فسخ التعاقد لجوميز تصل إلى 50 مليون يورو وتنخفض إلى 25 مليون يورو حال هبط سيلتا لدوري الدرجة الثانية.