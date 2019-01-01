أزمة قد تحرم برشلونة من التعاقد مع ماكسي جوميز
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يواجه برشلونة أزمة قد تحرمه من التعاقد مع ماكسي جوميز من سيلتا فيجو خلال الصيف المقبل أو تجبره على بيع أحد لاعبيه لضم الأورجوائي.
برشلونة يبحث عن التعاقد مع مهاجم بديل للويس سواريز ويتابع جوميز ولوكا يوفيتش مهاجم فرانكفورت.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ هناك أزمة قد تحرم برشلونة من ضم ماكسي والمتعلقة بجنسية اللاعب، إذ لا يمتلك مهاجم سيلتا جواز سفر أوروبي.
وأشارت إلى أنّ النادي الكتالوني يمتلك بالفعل 3 لاعبين بجنسيات غير أوروبية وهم آرتور ميلو وأرتورو فيدال ومالكوم ولا يستطيع قيد لاعب آخر.
✍️ @MoeAlrahman يكتب عن قصة الفريق الوحيد الذي لم يستطع ميسي هزيمته!— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 15, 2019
فمن هو وما قصته وأين يلعب الآن!🤔
وكان فيليبي كوتينيو قد حصل على الجنسية البرتغالية في الصيف الماضي.
وأوضحت الصحيفة أنّ برشلونة قد يتخلى عن مالكوم في الصيف للتعاقد مع ماكسي جوميز أو يغض النظر عن جلب مهاجم سيلتا فيجو، لأنّه لن يفرط في أرتور أو فيدال.
جدير بالذكر أنّ قيمة فسخ التعاقد لجوميز تصل إلى 50 مليون يورو وتنخفض إلى 25 مليون يورو حال هبط سيلتا لدوري الدرجة الثانية.