أزمة في باريس سان جيرمان بسبب هيريرا

فيراتي وماركينيوس أكثر المتضررين من إمكانية انضمام هيريرا لسان جيرمان

تسبب اقتراب أندير هيريرا، لاعب مانشستر يونايتد، من الانضمام إلى باريس سان جيرمان في أزمة تتعلق بالرواتب في بطل الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان توصل لاتفاق مبدئي مع هيريرا من أجل انتقاله للفريق في صفقة انتقال حر.

وذكرت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية أنّ ماركوس فيراتي وماركينيوس، لاعبا الفريق، يشعران بالغضب من راتب هيريرا في الموسم المقبل.

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التقارير الصحفية أكدت أنّ اللاعب الباسكي سوف يحصل على 12 مليون يورو سنويًا وهو ما يتجاوز ما يحصل عليه فيراتي وماركينيوس في الفريق.

وأوضحت الصحيفة أنّ الثنائي طلب زيادة الراتب ولكن الأمر يبدو صعبًا في ظل معاناة النادي الباريسي مع قانون اللعب المالي النظيف.

يذكر أن الإسباني الذي يعاني حالياً من الإصابة، لعب 187 مباراة مع الشياطين الحمر منذ انتقاله للفريق قادماً من أتلتيك بيلباو في 2014.