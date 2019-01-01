أزمة فريق كتالوني تؤجل مباراة بالدوري الإسباني الدرجة الثانية

ما الأزمة التي يعاني منها ريوس في دوري الدرجة الثانية؟

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراة بين فريقي ريوس ولاس بالماس في الجولة 22 من دوري الدرجة الثانية بسبب أزمات الفريق الكتالوني الاقتصادية.

ريوس يعاني من أزمات اقتصادية ادت إلى تسريح أغلب اللاعبين ولم يتبقى سوى 13 لاعبًا فقط.

وأكد الاتحاد تأجيل المباراة بين الفريقين لحين إيجاد حل للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها ريوس وعدم حصول أغلب اللاعبين والعاملين على مستحقاتهم.

ولم يتم الإعلان عن الموعد الجديد لإقامة المباراة.

وكان فريق ريوس قد سبق ووقف احتجاجًا أثناء إحدى مبارياته على قوانين الاتحاد الإسباني ورفضه الدعم المادي للنادي.

التقرير الصحيفة أكدت أنّ جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة، قد يشتري رويوس ولكن الصفقة لم تتم.