أزمة عنصرية جديدة في إيطاليا والبطل يوفنتوس

تغريدة مسيئة على حساب يوفنتوس تثير الجدل والنادي الإيطالي يعتذر.

أثار نادي يوفنتوس الإيطالي الجدل بتغريدة غير موفقة عبر حساب فريق الكرة النسائية.

اعتذار يوفنتوس عن التغريدة المسيئة لنساء شرق آسيا لم يقلل من الغضب بعد ما نشر.

لماذا ثار غضب متابعي يوفنتوس؟

نشر الحساب الرسمي لفريق كرة القدم النسائية ليوفنتوس صورة اعتبرها المتابعين مسيئة خاصة لنساء شرق آسيا.

ويوجد فريق يوفنتوس حاليًا في كتالونيا حيث سيلاقي فريق كرة القدم للرجال فريق برشلونة على كأس جوان جامبر يوم الأحد المقبل.

وستلعب سيدات يوفنتوس، بطلات إيطاليا، مباراة كذلك مع سيدات برشلونة، بطلات أوروبا.

كيف تصرف يوفنتوس بعد الهجوم على تغريدته؟

أزال الحساب التغريدة بعد الهجوم العنيف عليها ونشر النادي اعتذارًا قال فيه: "نعتذر بشدة عن تغريدتنا التي لم نقصد منها إحداث جدل أو أي إساءة عنصرية تجاه أي أحد. يوفنتوس دائمًا ضد العنصرية والتمييز".

We sincerely apologise that our tweet, which was not meant to cause controversy or have any racial undertones, may have offended anyone. Juventus has always been against racism and discrimination. #DifferencesMakeTheDifference — Juventus Women (@JuventusFCWomen) August 5, 2021

لكن رغم إزالة التغريدة إلا أنها بقيت في معرض صور للفريق على موقع النادي لأكثر من ساعة بعدها قبل أن تمحى.

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