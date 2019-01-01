أزمة دي سوزا مستمرة وفنربخشة يشكو النصر للفيفا

الأهلي والنصر في موقف حرج أمام النادي التركي بسبب دي سوزا وجوليانو

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يبدو أن أزمة ناديي الأهلي والنصر السعوديين بشأن الثنائي المحترف جوزيف دي سوزا وجوليانو، مع نادي فنربخشة التركي لم تُحل بعد.

الراقي أعلن بالأمس أنه أنهى أزمة دي سوزا وقام بدفع المستحقات المالية للصفقة بالكامل، وبالفعل أخطرت اللاعب بالعودة للتدريبات، لكن الجانب التركي نفى ذلك.

وفقًا لصحيفة "الحرية" التركية فإن فنربخشة لم يصله حتى الآن قيمة انتقال البرازيلي الأهلي كاملة والتي تقدر بتسعة ملايين يورو.

لاعب الوسط البرازيلي صاحب الـ30 عامًا كان قد انضم إلى النادي السعودي في صيف عام 2018، وشارك الموسم الجاري في 18 مباراة، سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى احتمالية عودته إلى فنربخشة مرة أخرى في ظل تأخر سداد المستحقات، لكن حتى الآن لم يتضح مصيره وفقًا للصحيفة التركية على عكس ما أكده مسؤولو الراقي.

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في السياق نفسه، أكدت "الحرية" أن فنربخشة يستعد لتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النصر بسبب لاعب وسطه البرازيلي جوليانو.

وأوضحت الصحيفة أنه على مجلس العالمي أن يسدد خمسة ملايين يورو للنادي التركي نظير انتقال لاعبه إلى الراقي في صيف 2018، وهو المبلغ المتبقي من الصفقة التي قدرت قيمتها الكلية 10.5 مليون يورو.

صاحب الـ28 عامًا خاض بقميص النصر 36 مباراة، سجل خلالهم 14 هدفًا وصنع عشرة آخرين.