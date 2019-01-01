أزمة دفاعية للترجي قبل مواجهة قسنطينة بدوري أبطال أفريقيا

لترجي التونسي يواجه خطر غياب عدد كبير من مدافعيه خلال المواجهة المرتقبة أمام شبيبة قسنطينة الجزائري،

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

يواجه شبح الإصابات نادي الترجي الرياضي التونسي قبل المواجهة المرتقبة له أمام شباب قسنطينة في دوري أبطال أفريقيا.

وسيحل الترجي ضيفًا ثقيلًا على ملعب الشهيد حملاوي من أجل مواجهة شباب قسنطينة في مباراة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيغيب عن المباراة ثلاثي هام للترجي وهم حسين الربيع وخليل الشمام وسامح الدربالي، والأزمة أن الثلاثي يلعبون في خط الدفاع.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ أبريل ٢٠١٩

وفي الناحية الأخرى، لا تزال الشكوك تحوم حول قدرة محمد علي اليعقوبي على المشاركة في المباراة بسبب الإصابة أيضًا.

وبخصوص الأوراق البديلة التي من الممكن التعويل عليها بدلًا من الشمام والدربالي والربيع، يمتلك الترجي محمد إيهاب المباركي وعلي المشاني وأيمن محمود.

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يذكر أن الترجي كان قد خسر المواجهة الأخيرة له أمام الرجاء البيضاوي المغربي في كأس السوبر الأفريقي.