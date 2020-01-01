أزمة جديدة في برشلونة | بارتوميو يهدد اللاعبين .. إما خفض الرواتب أو اللجوء للقضاء

إدارة برشلونة تحاول إنقاذ نفسها من الأزمة المالية

كشفت تقارير صحفية عن محاولات إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو خفض رواتب العاملين واللاعبين في النادي مجددًا خلال الفترة المقبلة.

إدارة برشلونة توصلت لاتفاق سابق مع اللاعبين على خفض رواتبهم خلال فترة توقف المسابقات بسبب جائحة كورونا.

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ويواجه بارتوميو أزمة قد تحرمه من الاستمرار في رئاسة النادي في ظل نجاح حملة حجب الثقة ووصول عدد التوقيعات لأكثر من 15% من نسبة من يحق لهم التصويت في الانتخابات.

وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إنّ بارتوميو يحاول الاتفاق مع اللاعبين والعاملين على خصم 30% من رواتبهم خلال الفترة المقبلة ويرغب في إنهاء الأمر بين يومي 20 و22 أكتوبر المقبلين.

وفي حال لم تنجح الإدارة في التوصل لاتفاق، فسوف يتم خصم الرواتب بداية من يوم 5 نوفمبر المقبل وذلك لتوفير بعض الأموال تماشيًا مع خسائر جائحة كورونا.

وقد يتم تصعيد الأمر إلى القضاء، إذ يرفض قطاع كبير من العاملين خفض الرواتب مما قد يجعل الحل الوحيد لمنع الإدارة من تطبيق القرار باللجوء إلى المحكمة، خاصة وأنّ رواتب العمال لا تمثل أكثر من 3% من ميزانية النادي.

كما أنّ الإدارة لن تستثني اللاعبين من قضية خفض الرواتب مما قد يهدد بأزمة جديد بين نجوم برشلونة وبارتوميو.

جدير بالذكر أنّ إدارة برشلونة اعترفت بوصول الدين العام للنادي إلى 488 مليون يورو وأن الميزانية تراجعت بمبلغ 192 مليون يورو عن العام الماضي.