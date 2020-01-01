أزمة جديدة في إنجلترا .. 10 أندية تطالب بإلغاء الهبوط

تريد بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التخلص من الهبوط إذا كان يجب تقليص موسم 2019/20 .

تريد بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التخلص من الهبوط إذا كان يجب تقليص موسم 2019/20 وسط جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر استئناف موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 يونيو خلف أبواب مغلقة ، مع استعداد جميع الأندية الـ 20 للتصويت على ما يجب فعله إذا كان سيتم تقليص الموسم في اجتماع المساهمين يوم الخميس.

سيتم خلاله مناقشة الحلول التي سيتم إتباعها إذا حدثت موجة ثانية من فيروس كورونا أو إذا تم فرض قرارت إغلاق جديدة من قبل الحكومة البريطانية .

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ويقول أحد أصحاب أندية الدوري الإنجليزي أنه سيصوت لصالح إلغاء الهبوط على الرغم من أن الاتحاد الإنجليزي استبعده الشهر الماضي، حيث تابع"سنصوت لعدم الهبوط إذا تم تقليص الموسم"

وأضاف "هناك ما يصل إلى 10 أندية تفكر في نفس الشيء."

وكانت أندية البريميرليج المهددة بالهبوط مثل أستون فيلا ونوريتش سيتي وبرايتون وواتفورد ووست هام تعارض مسألة استكمال الموسم ، في الوقت الذي يبحث فيه الغالبية عن سبل استكماله.

وبعد أن أعلن الاتحاد الإنجليزي أنه في حال الإلغاء لابد من وجود صعود وهبوط ، تراجعت أندية البريميرليج المعارضة واتفقوا على استكمال الموسم.

كان ريك باري رئيس رابطة الكرة الإنجليزية قد هدد باتخاذ إجراءات قانونية إذا لم يكن هناك هبوط وصعود بين الدوري الإنجليزي والبطولة ، مدعيًا أنه سيكون هناك "غضب".

يذكر أن ليفربول يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة ويتبقى له 6 نقاط فقط على التتويج، بينما اقترب الثلاثي بورنموث، أستون فيلا ونوريتش سيتي من الهبوط إلى دوري تشامبيونشيب.