أزمة ثلاثية تضرب الهلال قبل مواجهة الأهلي

مواجهة قوية بين الهلال والأهلي في البطولة العربية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن أزمة في صفوف الهلال السعودي قبل مواجهة مواطنه الأهلي، ضمن منافسات كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

ويواجه الهلال نظيره الأهلي، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة بعد وصول الثنائي إلى الأدوار النهائية بعد نجاح الزعيم في إقصاء الاتحاد السكندري، بينما تأهل الراقي أمام الوصل الإماراتي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن هناك أزمة تواجه زوران ماميتش بسبب بعض الإصابات في صفوف الفريق تتمثل في جوميس ونواف العابد وإدواردو.

وأشارت الصحيفة أن جوميس ابتعد عن المواجهة بسبب الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخرًا في فرنسا ورفض ماميتش فكرة المشاركة خوفًا من الإرهاق.

وأكدت التقارير أن نواف العابد سيتبعد عن مواجهة الأهلي بسبب تجدد الإصابة أيضًا التي أبعدته عن الملاعب لفترة كبيرة مؤخرًا على الرغم من عودته والمشاركة.

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وأخيرًا كشفت "الرياضية" أن إدورادو خرج من حسابات الهلال في المباراتين المقبلتين أمام الأهلي في البطولة العربية وأحد في الدوري بسبب الإصابة.