أزمة تواجه اتحاد الكرة بسبب مواجهة الأهلي والمصري البورسعيدي

أمن السويس يرفض إقامة المباراة على ملعب الجيش الثالث

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يواجه الاتحاد المصري لكرة القدم، أزمة جديدة بسبب مواجهة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز، بسبب رفض أمن السويس إقامتها هناك.

وكان من المقرر أن تلعب المباراة على ملعب الجيش بالسويس قبل رفض الأمن إقامتها هناك بخطاب رسمي أرسل إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد لم يرسل أي خطابات للأندية يفيد بنقل اللقاء من السويس بشكل نهائي لأن هناك مفاوضات قائمة.

وأشارت التقارير أن الجهات الأمنية عرضت على الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة اللقاء على ملعب المكس بالأسكندرية أو الدفاع الجوي بالقاهرة، إلا أن الأهلي أبدى تحفظه على ملعب المكس.

ومن المفترض أن يتم الإعلان عن الملعب خلال الساعات القليلة المقبل، حال نجاح المفاوضات بين اتحاد الكرة والجهات الأمنية بإقامتها إما في الدفاع الجوي أو المكس أو بقائها في السويس.

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وتقام المباراة يوم الخميس المقبل، وهي مؤجلة من منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.