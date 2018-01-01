أزمة تحكيمية تضرب مباراة الأهلي وبيراميدز

فيسبوك تويتر عبده الليثي

يواجه عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أزمة بسبب مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز، يوم 4 يناير المقبل، الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الأزمة في استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي وبيراميدز، بسبب أعياد الميلاد. اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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وكان بيراميدز قد طالب اتحاد الكرة المصري باستقدام حكام أجانب لجميع مبارياته في الدوري بالموسم الحالي على نفقته الخاصة.

وخاطبت لجنة الحكام بالفعل بعض الدول لإرسال طلبات استقادم طاقم لإدارة مواجهة بيراميدز والأهلي، إلا وأن أعياد الكريسماس تحول دون ذلك.

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وخاطب الاتحاد كلًا من ألمانيا وفرنسا والمجر والنمسا وإنجلترا وبلجيكا، لاستقدام طاقم، حيث سيتكلف ما يقرب من 25 ألف دولار.