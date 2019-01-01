أزمة باكايوكو مع ميلان تقربه من إنتر

صدام كبير بين الفرنسي وجاتوزو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

في تحول مفاجيء، تحدثت تقارير صحفية إيطالية عن دخول إنتر على الخط من أجل ضمن الفرنسي تيمويه باكايوكو بعد أزمته الأخيرة مع مدرب ميلان جينارو جاتوزو.

وعاقب جاتوزو باكايوكو بد واقعة تأخره عن التدريبات الأسبوع الماضي، وتفاقم الوضع بعد دخول الثنائي في سجال حاد على مقاعد البدلاء أثناء لقاء بولونيا مساء الأثنين.

باكايوكو: لم أرفض أبدًا دخول الملعب، أنا مجرد كررت كلمات جاتوزو

وقالت "سبورت ميدياست" إن بيبي ماروتا، مسؤول القطاع الرياضي للنيراتزوري، يتابع الموقع وعلى استعداد للتحرك وضم الدولي الفرنسي في حال قرر ميلان عدم ضمه نهائياً.

أهداف ليس لها قيمة 😅 pic.twitter.com/8EBF9wSqae — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 8, 2019

مونشي يعلق على اهتمام إنتر بضم سارابيا

ويلعب باكايوكو على سبيل الإعارة مع ميلان من تشيلسي، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 35 مليون يورو ذكرت التقارير أن ميلان لن يفعله بعد الأزمة الأخيرة، بالإضافة لوضع الفريق الاقتصادي.

وأشارت "ميدياست" أن العلاقة القوية بين وكيل اللاعب فيديريكو باستوريلو وماروتا قد تجعل الصفقة ممكنة على شكل إعارة جديد من تشيلسي مقابل 5-6 ملايين يورو.

وتحدثت "لاجازيتا" عن أن ميلان سيعفو عن باكايوكو حتى نهاية الموسم، ولكن لن يتم التعاقد معه نهائياً حتى في حال بلوغ دوري الأبطال بعد الأزمة الأخيرة.

ولعب باكايوكو مع ميلان هذا الموسم 39 مباراة في كل المسابقات، وساهم في تسجيل هدف وحيد كان في الديربي أمام إنتر.