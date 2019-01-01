تضارب في مصير الربيعي بين الهلال والأهلي

حارس المرمى يتسبب بأزمة بين العملاقين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير عن وجود بوادر أزمة بين إدارة الهلال والأهلي بسبب حارس الراقي المعار محمد الربيعي والتنافس على خدماته.

الربيعي لعب مع الباطن الموسم الماضي على سبيل الإعارة ولفت الأنظار بتألقه، كما تم استدعائه للمنتخب السعودي تحت 23 عاماً.

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وذكرت صحيفة "البلاد" أن الأهلي سيشكو إدارة الهلال للتفاوض مع الربيعي رغم أن اللاعب ليس متاحاً مجاناً بعد.

ونقلت مصادر عن إدارة الأهلي أن اللاعب يرفض أي إغراءات من قبل الهلال ومستمر مع الفريق، مؤكدة وجود أدلة على خروقات الهلال.

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وفي المقابل، أشارت تقارير أخرى أن الربيعي مصر على ترك الأهلي نحو الهلال، وسيتقدم بطلب لناديه للرحيل.

وتنص اللوائح المحلية والدولية على معاقبة أي نادي يتفاوض مع لاعب دون علم أو موافقة ناديه بالغرامة والمنع من الانتقالات.