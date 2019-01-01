أزمة أليجري وديبالا.. بمن سيضحي يوفنتوس؟

بعد وصول رونالدو وشائعات إيكاردي.. كيف سيتعامل يوفنتوس مع أزمة ديبالا وأليجري

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

الأمور تسير بشكل جيد في يوفنتوس، هكذا يتحدث الجميع بناءاً على الانتصارات المتتالية للسيدة العجوز في الدوري الإيطالي، والغريب أنهم لا زالوا يظنون أنه مقياس للحكم على قوة اليوفي من عدمها، وكأن يوفنتوس في نفس المستوى مع هذه الفرق التي تلعب أمامه، هل يبدو أمامك الكالتشيو كدوري يمتلك منافسة فيما يتعلق بالصدارة؟

الأمور اهتزت مع الخروج من الكأس، والاهتزاز وصل ذروته بخسارة أمام أتليتيكو مدريد تهدد بوداع محتمل لدوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر، البطولة التي تم التعاقد مع كريستيانو رونالدو من أجل التتويج بها، والتي يبدو أن أليجري أصبح مطالبًا بها أكثر من أي وقت مضى.

أليجري دخل في خلاف مع ديبالا، وبالاستعانة بمفهوم العائلة وكل المفاهيم المشابهة لن يتم التكتيم على الأمر نظرًا لأنه بات واضحًا للجميع، وأصبح ينذر برحيل هذا أو ذاك من أجل استمرار يوفنتوس كعائلة كما أطلق عليه كريستيانو رونالدو.

على غرار واقعة كيبا وساري دعونا نتناقش سويًا 🔁



⬅️ من شروط إجراء التبديل هو ألا يدخل البديل إلا عندما يخرج زميله وبإشارة من الحكم.



✨ولكن يبقى السؤال المثير للجدل هو، ماذا يحدث في حال رفض اللاعب المستبدل الخروج من الملعب🤔



💢وماذا يتوجب على الحكم فعله إن رفض لاعب التغيير؟ pic.twitter.com/LQDZgOvgVj

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

رحيل ديبالا من الممكن أن يكون محتملًا، نظرًا لوجود رونالدو وماندزوكيتش ودوجلاس كوستا وبيرنارديسكي وكوادرادو في الأمام، والتفاوض أيضًا مع ماورو إيكاردي، كل هؤلاء لن يظلوا بدلاء لديبالا، وبالتأكيد هو لن يجلس بديلًا على أية حال.

ومع أزمته مع أليجري، يبدو أن جلوسه على دكة البدلاء لن يكون لدواعٍ فنية فقط، ولن يكون بسبب أي من المذكورين أعلاه، ستكون إجراءات تأديبية من أليجري نفسه، الرجل الذي لن يتم الصبر على إجراءاته لو لم يذهب بعيدًا في دوري الأبطال، وهو ما يبدو أنه سيحدث.

كيبا نافيًا "عصيان" ساري: ما حدث كان مجرد سوء تفاهم!

الخيار بين رحيل هذا ورحيل ذاك، وإما رحيل كلاهما في حال أراد ديبالا الخروج، وفي حال أراد يوفنتوس البحث عن بديل لأليجري وكتابة نهاية الرحلة عند هذا الحد، نظرًا لأن الانتقادات أصبحت لاذعة في الفترة الأخيرة، وفقد ماسيميليانو قدرته على التعامل معها.