أزمة أحمد علي وديسابر - المدرب يعلن عدم احتياجه له.. واللاعب: سأرحل بشروطي

أحمد علي يقترب من الرحيل عن بيراميدز في يناير

دبت أزمة كبيرة بين أحمد علي مهاجم بيراميدز والفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني الحالي للفريق، بسبب تصريحات الأخير عن اللاعب.

أحمد علي قدم مستوى أكثر من ممتاز في الموسم الماضي مع المقاولون العرب، وانضم لبيراميدز إلى بداية الموسم الحالي ولكن ابتعد مؤخرًا عن التشكيل الأساسي لبيراميدز.

واقترب مهاجم منتخب مصر السابق من الرحيل عن بيراميدز بعد تصريحات المدير الفني الفرنسي لبيراميدز بأنه لا يناسب طريقة لعبه.

وقال ديسابر في تصريحات صحفية بالمؤتمر الخاص بلقاء بيراميدز ونواذيبو الموريتاني: "أحمد علي لا يناسب طريقة لعبي، أتمنى له التوفيق في المستقبل".

وبهذا التصريح بمثابة الضوء الأخضر لصالح أحمد علي بالرحيل عن بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

ورد أحمد علي عبر موقع "في الجول" المصري، قائلًا: "ديسابر هو من اختارني للانضمام لبيراميدز، والأن يقول أنني لا أناسب طريقته".

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وأضاف: "اتفقت مع نادي بيراميدز منذ أسابيع من أجل الرحيل عن النادي بشروطي الخاصة وسوف انضم للنادي الذي أريده".

وستشهد فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، حسم موقف أحمد علي بعد الصدام مع المدير الفني الفرنسي ديسابر.