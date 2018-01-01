أزمات سياسية تلتقي على ملاعب الإمارات في كأس آسيا

تُقام بطولة كأس آسيا في الإمارات، حيث تنطلق يوم 5 يناير المقبل، وتستمر البطولة حتى أول فبراير 201

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر منافسات بطولة كأس آسيا 2019 مواجهات شرسة جداً في الملعب نظراً لبعض الصراعات السياسة التي تُخيم على بعض هذه المواجهات خلال البطولة التي تنطلق خلال أيام.

وتُقام بطولة كأس آسيا في الإمارات، حيث تنطلق يوم 5 يناير المقبل، وتستمر البطولة حتى أول فبراير 2019.

وتشهد النسخة الحالية تواجد منتخبي السعودية وقطر في مجموعة واحدة رفقة كل من منتخبي لبنان و كوريا الشمالية. اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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وبالتأكيد ستكون مواجهة منتخبي السعودية وقطر شرسة جداً في أرض الملعب، نظراً للحالة السياسية الغير مستقرة والتي يمر بها كلا البلدين مؤخراً

على نفس الإطار، قد تشهد البطولة في الأدوار المقبلة مواجهات من هذا القبيل، وذلك في حل موجهة المنتخب الإماراتي أمام قطر، أو مواجهة منتخبي السعودية وإيران.

🎙️ النجم @Bonoyass يتحدث لـ @GoalAR عن شعوره بعد تواجده في قائمة #جول25 وحظوظ المنتخب المغربي 🇲🇦 في بطولة الأمم الأفريقية 🏆 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 27, 2018

وتأتي هذه المواجهات للتشابه بعض المواجهات التي تجمع بعض المنتخبات في العالم وعلى سبيل المثال :

إسبانيا وجبل طارق:

جبل طارق إقليم بريطاني يقع جغرافياً أسفل إسبانيا، وفي استفتاء جرى عام 2002 لسكان اختاروا فيه الحكم البريطاني على الإسباني، وعارضت اسبانيا بشدة ومنعت جبل طارق من الانضمام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكن اتحاد جبل طارق إنضم في عام 2013 بتصويت الأغلبية، في وقت عارض الأمر إسبانيا وبيلاروسيا.

أوكرانيا وروسيا:

صراع تاريخي بين الدولتين عقب الانفصال عن الاتحاد السوفييتي، وقد تجدد هذا الصراع في عام 2014 بسبب نزاع على جزيرة القرم الاوكرانية والتي تريد روسيا ضمها لأراضيها.