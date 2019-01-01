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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

أزمات في باريس سان جيرمان - نيمار يهاجم دراكسلر وكيمبمبي لا يستمع لتوخيل

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Getty/Goal
تعرف على تفاصيل الخلاف بين اللاعبين في باريس سان جيرمان
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يعيش نادي باريس سان جيرمان أسوأ فتراته مؤخرًا بعد الخروج من الموسم ببطولة الدوري فقط وخسارة نهائي كأس فرنسا.

باريس سان جيرمان يقدم أسوأ مواسمه رقميًا مع توماس توخيل منذ تولي ناصر الخليفي إدارة النادي.

وقالت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية إنّ توخيل وبّخ اللاعبين بين شوطي مباراة نانت في الدوري الفرنسي لكن بريسنيل كيمبيمبي، مدافع الفريق، تحدث مع اللاعبين وأخبرهم بعدم الانصياع لتعليمات المدرب الفرنسي.

وأوضحت أنّ نيمار عرف فحوى ما جرى من زميله داني ألفيس ولذلك انتقد عدم استماع اللاعبين لكلام المدرب في تصريحاته عقب خسارة كاس فرنسا.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ الخلاف تجدد بعد الخسارة من مونبيليه في الدوري الفرنسي حينما انتقد جوليان دراكسلر نيمار، ليرد عليه الأخير بأنّه لا يفقه شيئًا ولا يفعل سوى تمرير الكرة للخلف.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تؤكد اتجاه ناصر الخليفي لمغادرة باريس سان جيرمان وشراء نادي روما.

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