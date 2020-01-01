أزبيليكويتا يرغب في إعادة أمجاد تشيلسي بستامفورد بريدج

سيزار أزبيليكويتا ظهير نادي تشيلسي يؤكد على رغبته في استغلال الفترة المقبلة في تحسين نتائج البلوز على ملعب ستامفورد بريدج.

أعرب اللاعب الإسباني سيزار أزبيليكويتا عن رغبته في العودة للانتصارات على ملعب تشيلسي ستامفورد بريدج بعد فترة من النتائج المتذبذبة عليه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أزبيليكويتا وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لتحسين نتائجه في ملعبه لو أراد أن يجعل من الموسم الجاري أكثر نجاحًا.

وقال أزبيليكويتا: "هذا هو الوقت الأمثل لإستعادة تلك القوة وذلك التماسك من جديد، لدينا ثلاث مباريات كبيرة على ملعبنا وعلينا أن نظهر رغبة في جعله مكان صعب للمنافس من جديد".

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وأضاف: "لقد عانينا رفقة الجماهير من العديد من الإحباطات هذا الموسم على ملعبنا وعلينا أن نستغل الفرص المقبلة لتحويل الأمور وللبناء عليها للنجاح هذا الموسم".

وأكمل عن نفسه: "لقد حسنت من نفسي في التحركات الخاصة بالهجوم خلال الكرات الثابتة بالرغم من أنني لم أكن أتقدم طوال مسيرتي في تلك الكرات".

وأنهى تصريحاته: "أعمل على التطور في ذلك الجانب في التدريبات ولدي رغبة وإصرار على النجاح، لأنني لست الأطول بين الجميع لكنني سعيد بتسجيل تلك الأهداف حتى لو لم تكن وظيفتي الأساسية".

جدير بالذكر أن تشيلسي سيواجه مانشستر يونايتد ومن بعده توتنهام في الدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج وسيستضيف بايرن ميونخ بعدهم على نفس الملعب.