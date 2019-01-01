أزبيليكويتا: تشيلسي سيخسر هازارد ولست مسؤولا عن مستقبل ساري

تعرف على تصريحات أزبيليكويتا بعد فوز تشيلسي على أرسنال في الدوري الأوروبي

أكد سيزار أزبيليكويتا، قائد تشيلسي، رحيل إيدين هازارد عن البلوز رافضًا الكشف عن مستقبل المدرب ماوريسيو ساري.

تشيلسي انتصر برباعية لهدف على أرسنال ليحصد بطولة الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه.

وقال سيزار في تصريحات عقب المباراة: "خسارة هازارد كبيرة كلاعب وشخص ولعبنا سويًا 7 سنوات وحققنا 6 ألقاب وهي خسارة صديق وأتمنى له حظًا سعيدًا في فترة المقبلة والجميع في النادي يحبه، أتمنى له كل التوفيق">

في غفلة من الجميع 😅

هذا الكرواتي يتوّج بالقب الأوروبي الثالث في العام الثالث على التوالي ✨



▪️2 دوري أبطال رفقة ريال مدريد

▪️الدوري الأوروبي رفقة تشيلسي #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/BRyEpACSKp — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 29, 2019

وتابع: "الأمر لا يعود لي، ماوريسيو ساري مدرب جيد ورغم كل الصعوبات وأنه تولى الفريق في ظروف معقدة ولكن أنهينا في المركز الثالث خلف ليفربول ومانشستر سيتي وحققنا الدوري الأوروبي وخسرنا نهائي كأس الرابطة بركلات الجزاء".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية ربطت ساري بتدريب يوفنتوس الموسم المقبل.