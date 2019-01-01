أزبلكويتا: هذه أسوأ ليلة في مسيرتي الكروية!

مدافع تشيلسي سيزار أزبلكويتا يصف الهزيمة أمام السيتزن بسداسية بأنها أسوأ أيام مسيرته

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر سيزار أزبلكويتا مدافع فريق تشيلسي عن حزنه عقب الهزيمة من مانشستر سيتي بسداسية دون رد في المباراة التي استضافها ملعب الاتحاد في الأسبوع السابع والعشرين من البريميرليج.

اللاعب الإسباني تحدث عقب المباراة لشبكة سكاي سبورتس وقال: "هذه أحد أسوأ الأيام في مسيرتي الكروية، من الصعب وصف ما حدث، لقد كنا جيدين في أول خمس أو ست دقائق، وبعد ذلك أصبح كل شيء محبط لنا".

مانشستر سيتي يكتسح تشيلسي بسداسية ويواصل الضغط على ليفربول

كما أضاف مدافع البلوز: "استقبلنا العديد من الأهداف ولا نتقبل مثل هذا الأمر، عندما نخسر بستة أهداف علينا الاعتراف بأننا لم نلعب جيدًا والاعتراف بارتكابنا للأخطاء، كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة، حققنا الفوز في الدور الأول على ملعب ستامفورد بريدج لأننا لعبنا جيدًا وبشكل جماعي، الأمر لم يتكرر اليوم، كل ما علينا هو الاعتذار للجماهير".