الدوري الإنجليزي الممتاز

أزبلكويتا: أبراهام لا يوصف وأثق فيه منذ البداية

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Getty Images
سيزار أزبلكويتا يتحدث عن تامي أبراهام وإضافته مع تشيلسي وثقة فرانك لامبارد

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال سيزار أزبلكويتا نجم نادي تشيلسي وقائده إنه كان يثق في قدرة المهاجم الشاب تامي أبراهام على قيادة هجوم البلوز منذ بداية مشاركاته مع الفريق الأول.

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ونجح أبراهام في تسجيل 8 أهداف في المباريات الثمانية التي خاضها مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، ليتصدر قائمة هدافي البطولة.

وحول ذلك، قال سيزار أزبلكويتا إن العمل الذي يقدمه أبراهام رفقة الشباب الآخرين ميسون ماونت وتوموري والبقية ساهم كثيرًا في الأداء المميز الذي يقدمه تشيلسي هذا الموسم.

وأضاف: "أبراهام موهبة مميزة، ما يقوم به في عمره الحالي لا يصدق بالفعل، هو لاعب موهوب ويتميز بالبحث الدائم عن التطور وأخذ الخطوات إلى الأمام"

وتابع: "منذ بداية تدريباته مع الفريق الأول شعرت بأنه يمتلك طموحًا كبيرًا، ومع الوقت أصبح لدي ثقة أنه سيكون قادرًا على قيادة هجوم تشيلسي خلال الفترة المقبلة"

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يذكر أن تشيلسي قد حُرم من التعاقدات خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية وسوق الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب مخالفات في تسجيل اللاعبين الشباب، ما جعله يعتمد على لاعبي الأكاديمية ولاعبيه المعارين.

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