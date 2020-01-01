أزارو وبنشرقي وأمرابط ضمن قائمة المغرب قبل مباراتي إفريقيا الوسطى

شهدت قائمة المغرب تواجد اللاعب أشرف بنشرقي لاعب نادي الزمالك، كذلك عودة وليد أزارو لاعب الاتفاق السعودي

أعلن المدير الفني وحيد خاليلودزيتش مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم ،اليوم الجمعة، القائمة الأولية لمنتخب أسود الاطلسي.

ويستعد المنتخب المغربي الأول لخوض مباراتين أمام منتخب إفريقيا الوسطى، ضمن حسابات الجولتين الثالثة والرابعة عن المجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم (الكاميرون 2021).

وضمت قائمة المنتخب المغربي الأولية 49 لاعبًا، وسيدخل اللاعبين في معسكر إعدادي خلال فترة التوقف الدولي، ويبدأ المعسكر يوم 23 مارس ويستمر حتى 31 من الشهر نفسه.

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وشهدت قائمة المغرب تواجد اللاعب أشرف بنشرقي لاعب نادي الزمالك، كذلك عودة وليد أزارو لاعب الاتفاق السعودي الحالي والمُعار من النادي الأهلي المصري.

وجاء قائمة المنتخب المغربي الأولية كما يلي ..

1- أنس الزنيتي - الرجاء البيضاوي

2- هشام المجهد - اتحاد طنجة

3- منير المحمدي الكجوي - مالقا الإسباني

4- أحمد رضا التكناوتي - الوداد البيضاوي

5- ياسين بونو - إشبيلية الإسباني

6- فؤاد شفيق - ديجون الفرنسي

7- عصام شباك - مالطيا سبور التركي

8- نصير مزراوي - أياكس أمستردام الهولندي

9- بدر بانون - الرجاء البيضاوي

10- غانم سايس - ولفرهامبتون الإنجليزي

11- جواد يميق - سرقسطة الإسباني

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12- سامي ماي - سانت ترويدينس البلجيكي

13- نايف أكرد - ديجون الفرنسي

14- يونس عبد الحميد سطاد - ريمس الفرنسي

15- زهير فضال - ريال بتيس الإسباني

16- حمزة منديل - ديجون الفرنسي

17 - عبد الكريم باعدي - حسنية أكادير

18- نبيل درار - فناربخشة التركي

19- أمير ابسلم - ألمير سيتي الهولندي

20- عبد الحميد صابيري - بادربورن الألماني

21- إدريس الصديقي - فيليم الهولندي

22- سفيان أمرابط - فيرونا الإيطالي

23- يحيى جبران - الوداد البيضاوي

24- محمد علي بامعمر - الجيش الملكي

25- أيمن برقوق - دوسلدورف الألماني

26- فيصل فجر – خيتافي الإسباني

27- وليد الكارتي - الوداد الرياضي

28- عادل تاعرابت - بنفيكا البرتغالي

29 - سليم أملاح - ستاندرليج البلجيكي

30- نسيم بوجلاب - شالكه الألماني

31- سفيان كيين - انطاليا الإيطالي

32- أسامة طنان - فيتيس أرنهيم الهولندي

33- ياسين بنرحو - نيم الفرنسي

34- يونس بلهندة - جلطة سراي التركي

35- حكيم زياش - أياكس أمستردام الهولندي

36- أشرف حكيمي - بروسيا دورتموند الألماني

37- نور الدين أمرابط - النصر السعودي

38- محمد غرس الله - سالفون براتيسلافا السلوفاكي

39- المهدي كارسيلا – ستاندرليج البلجيكي

40- أسامة الإدريسي - ألكمار الهولندي

41- رفيق زخنيني - توينتي الهولندي

42- سفيان بوفال - ساوثامبتون الإنجليزي

43- أشرف بنشرقي - الزمالك المصري

44- كريم البركاوي - حسنية أكادير

45- وليد أزارو - الاتفاق السعودي

46- رشيد عليوي - اونجي الفرنسي

47- يوسف العرابي - أولمبياكوس اليوناني

48- يوسف النصيري - اشبيلية الإسباني

49- أمين حارث - شالكه الألماني