أزارو: لقب الدوري هديتنا للجماهير

تصريحات وليد أزارو عقب تتويج الأهلي بالدوري الحادي والأربعين

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قال وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي إن التتويج بلقب الدوري يعد هدية اللاعبين للجماهير بعد خوض التحدي الكبير خلال الموسم.

وكان الأهلي قد نجح في حسم لقب الدوري بفوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بهدف لعلي معلول وثنائية لحسين الشحات.

— جول مصر (@goaleg) July 24, 2019

وعقب المباراة قال وليد أزارو إن المنافسة على مدار الموسم كانت صعبة للغاية ما جعل البعض يشكك في قدرة الأهلي على الحسم، ولكن الأهلي دائمًا قادر حتى وإن لم يعترف الجميع بذلك.

وأضاف: "ركزنا في المباراة الأولى كما فعلنا تمامًا في المباراة الأخيرة، واليوم النتيجة هي التي تشهد علينا بعد كل ذلك كأبطال للدوري"

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يذكر أن الزمالك قد فاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ولكن انتصاره فقط ضمن له التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا ولم يشفع له في المنافسة على لقب الدوري.