أريولا يعتذر إلى ريال مدريد

صورة أثارت غضب مشجعي الملكي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

قدم ألفونس أريولا، حارس ريال مدريد، اعتذاره لجماهير فريقه بعد الصورة التي تسببت بأزمة بعد مباراة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.

وانتشرت صورة لأريولا مع زملائه السابقين كيليان مبابي وإيريك تشوبو موتينح عقب اللقاء الذي خسره الفريق بثلاثية نظيفة الأربعاء.

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وقال أريولا عبر "انستجرام": "جماهير ريال مدريد الحبيبة، أشعر بالأسف بسبب بعض ما قرأت على وسائل التواصل عن الصورة المنتشرة".

وأكمل: "منذ انتقالي هنا وقلبي أصبح أبيض الهوى، وشعرت بالأسف لتلك الخسارة، مثل أي أحد بذلك الفريق، ما حدث أنني قابلت أصدقاء لم أحظ بالفرصة لوداعهم".

وختم: "أتقدم بالاعتذار للجمهور الذي شعر بالإهانة، وأتمنى أن نحقق مستقبلاً النجاحات سوياً".

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وانتقل أريولا في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات من صفوف بي إس جي إلى مدريد في تبادل مع الحارس كيلور نافاس.