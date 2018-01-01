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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

أريولا: بوفون مثلي الأعلى

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حارس المرمى الفرنسي ألفونس أريولا ينهال بالمديح على زميله في باريس سان جيرمان جوانليدجي بوفون

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أكد ألفونس أريولا حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان، بأنه لا يمانع سياسة التناوب مع الحارس الإيطالي المخضرم جوانليدجي بوفون لأنه يراه دومًا مثله الأعلى.

وكان الحارس الدولي الفرنسي ألفونس أريولا قد مدد تعاقده مع باريس سان جيرمان هذا الأسبوع، ولكنه يشارك بالتناوب مع بوفون في حراسة عرين النادي الباريسي.

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ويخوض بوفون البالغ من العُمر 40 عامًا موسمه الأول في حديقة الأمراء، بعد أن رحل عن يوفنتوس في ميركاتو الصيف، لينهي 17 عامًا في خدمة فريق السيدة العجوز.

وبعد تجديد أريولا لعقده مع الفريق الباريسي قال: "لقد كانت لفتة رائعة من النادي لتوقيع العقد الجديد معي، واجبي الآن هو إثبات استحقاقي لهذه الثقة".

كما أضاف الحارس الفرنسي: "أنا سعيد بوضعي الحالي مع باريس سان جيرمان، بوفون كان دومًا المثل الأعلى بالنسبة لي، الآن أنا لدي الفرصة للتدرب معه والتطور أيضًا".

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