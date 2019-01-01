أريولا: أرغب في السير على خطى كاسياس

الحارس الجديد للفريق الملكي يرغب في تحقيق أكبر استفادة مع فريقه الجديد والسير على خطى أسطورته

فيسبوك تويتر بلال محمد

تعهد ألفونس أريولا، حارس ريال مدريد الجديد بالاستفادة من الفرصة التي سنحت له بالانضمام إلى الفريق الملكي، مشدداً على أنه يرغب في تكرار تجربة كاسياس.

وانضم أريولا إلى ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة.

وقال أريولا في تصريحات صحفية: "كاسياس كان واحد من اللاعبين المفضلين بالنسبة لي في صغري، لقد قررت اللعب في مركز حراسة المرمى بسببه".

وواصل: "أعتقد أنه من الجيد المشاركة مع ريال مدريد، ستكون هناك منافسة على المركز الأساسي في الفريق".

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وتابع: "بالفعل عقدي لمدة عام واحد هنا، ولكني سأفعل ما في وسعي لإثبات نفسي، بمجرد حصولي على الفرصة سأحاول إظهار قدراتي".

وأتم تصريحاته قائلاً: "فرصة رائعة اللعب مع أكبر نادٍ في العالم، سأعمل على تحسين مستوياتي وأستغل الفرصة بأفضل طريقة".

جدير بالذكر أن أريولا، تواجد للمرة الأولى في قائمة ريال مدريد التي تواجه ليفانتي، صباح السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.