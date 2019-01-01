أرياس: أتمنى خوض مباريات أكثر مع أتلتيكو مدريد

تعرف على تصريحات سانتياجو أرياس بعد فوز كولومبيا على قطر

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد سانتياجو أرياس، لاعب منتخب كولومبيا، سعادته باللعب لصالح أتلتيكو مدريد مطالبًا الحصول على مباريات أكثر في الفترة المقبلة.

جاء ذلك على خلفية انتصار كولومبيا بهدف نظيف على قطر في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بكوبا أمريكا.

وقال أرياس في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لعب 33 مباراة خلال الموسم المنصرم مع أتلتيكو مدريد أمر يدعو للفخر، ولكني أتمنى الحصول على مباريات أكثر".

وتابع: "تركيزي حاليًا منصب فقط على المنتخب ونحاول تقديم بطولة رائعة في كوبا أمريكا وبعدها سوى نرى ما الذي يحدث".

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واختتم: "لديّ عقد مع أتلتيكو مدريد وسوف أحاول أن أظهر بأفضل صورة ممكنة في الفترة المقبلة. سعيد بما نقدمه في كوبا أمريكا مع المدرب كارلوس كيروش وهدفنا تحقيق الأفضل".

جدير بالذكر أنّ كولومبيا ضمنت التواجد في ربع النهائي بعد جلب 6 نقاط من مباراتين.