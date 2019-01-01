أروابارينا: أنا محظوظ مع شباب الأهلي دبي

مدرب شباب الأهلي دبي يتحدث عن تطور مستوى فريقه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

رفض رودولفو أروابارينا، المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي الإماراتي، في نسب الفضل إلى نفسه، بعد النتائج الرائعة التي حققها فريقه خلال الفترة الماضية.

أروابارينا قال خلال تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية: "أهم شيء في منظومة الكرة، هم اللاعبون، والمدرب يعمل على رأس الجهاز الفني، ولكن لا بد أن تكون لديه القدرة على إقناع اللاعبين بمنهجية العمل، وإذا لم يكن لديك لاعبون جيدون ويستوعبون بسرعة فكر المدرب، فستكون الأمور صعبة".

وتابع: "من وجهة نظري، المدرب ليس كل شيء، ولابد من توفر عناصر كثيرة، ومنها اللاعبون وقناعتهم بما يفكر به المدرب، وأنا مدرب محظوظ، لأن لدي لاعبين جيدين، وأنا هنا لا أجامل، لكني أتحدث بكل قلبي".

المدرب الأرجنتيني أردف: "لا تزال هناك 7 مباريات في دوري الخليج العربي، ولدينا نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبالتالي نحتاج إلى المزيد من العمل لتحقيق الأهداف الموضوعة".

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وواصل: "لاعبو الكرة ليسوا «روبوتات»، وبعض الأحيان لا يكونون في يومهم، وعندما يحدث هذا، يكون المدرب المسؤول الأول، وأنا لا ألوم اللاعبين، وأتحمل المسؤولية كاملة، ومن حسن الحظ، أننا تكلمنا بين الشوطين، واستجاب اللاعبون في الشوط الثاني، وعدنا إلى تقديم مستوانا".

واختتم مدرب شباب الأهلي دبي تصريحاته قائلًا: "جب أن ننتقد أنفسنا أولاً حتى نستطيع تحقيق ما نسعى إليه، ونحن لم نفقد الأمل بعد في المنافسة على الدوري، رغم فارق النقاط الكبير مع الشارقة المتصدر، لأنه لا يزال هناك 21 نقطة في الملعب، والمنافسة على درع الدوري أحد أهدافنا".

شباب الأهلي دبي تحت قيادة أروابارينا ارتقى من المركز الثامن إلى الثاني، خلف الشارقة المتصدر لمنافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.