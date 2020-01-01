أرنولد يهاجم زحام الجدول: كان يجب أن يتوقع أحدهم هذا!

ترينت ألكسندر أرنولد نجم فريق ليفربول يهاجم جدول مباريات فريقه ومدى صعوبة الأمر على نجوم كرة القدم بسبب ازدحام الجداول.

أعرب اللاعب الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد نجم فريق ليفربول عن انزعاجه الكبير من زحام جدول مباريات فريقه وتعرض الكثير من اللاعبين للإصابات مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أرنولد لصالح صحيفة "ستاندرد"، وأكد خلالها أن ازدحام جداول المباريات كان يجب أن يتم التعامل معه بشكل أفضل.

وقال أرنولد: "عدنا من التوقف بسبب كورونا لعدد كبير من المباريات وبعد ذلك حصلنا على راحة لمدة أسبوعين قبل أن نعود ونبدأ التحضير للموسم الجديد لمدة عشرة أيام، بعد ذلك بدأنا أكثر دوريات العالم تنافسية، الأمر في منتهى الصعوبة".

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وأضاف: "توقيت المباريات بالنسبة لمواعيد آخر لقاء دولي أمر غير منطقي أبدًا، أي شخص بالحد الأدنى من المنطق سيرى أن هذا الأمر لا يمكن حدوثه".

وأردف: "معظم الفرق تلعب في منتصف الأسبوع، أعتقد أن توتنهام مؤخرًا لعب مساء الخميس ثم عاد ليلعب ظهر الأحد، لا يوجد ما يكفي من الوقت لنحصل على الراحة، ولا يمكن لأي جسد أن يستعيد عافيته بتلك السرعة، والعضلات لن تكون في 100% من حالتها وبالتالي سيكون هناك الكثير من الإصابات، لابد أن نغير بعض الأمور".

وأنهى تصريحاته: "كان يجب أن يتوقع أحدهم تلك المشاكل، تقريبًا كل الأندية تشعر بصعوبة جدول اللقاءات، مثل ذلك الازدحام متوقع في فترة الأعياد، لكن ليس مبكرًا هكذا في الموسم".

جدير بالذكر أن ليفربول يبدأ اليوم فترة صعبة من المباريات تصل لثماني لقاءات في ظرف 28 يومًا، في واحد من أصعب جداول الفرق هذه الفترة.