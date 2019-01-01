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الدوري الإنجليزي الممتاز

أرنولد يخلف أوين وجيرارد في قائمة الأصغر ظهورًا بقميص ليفربول

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Getty/Goal
مباراة يسعى من خلالها للفوز
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أصبح الإنجليزي ألكسندر أرنولد، خامس أصغر لاعب يشارك بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في 50 مباراة.

ويتواجد الظهير الأيمن في تشكيل الريدز في مواجهة ساوثامبتون في افتتاح الجولة الـ33.

وانضم الدولي الإنجليزي إلى قائمة شهدت تواجد مايكل أوين ورحيم سترلينج وروبي فاولر وستيفان جيرارد.

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ليأتي بعدهم بالمركز الخامس بعمر الـ20 عامًا و180 يومًا، حيث جاءت أغلب مشاركته في الموسمين الحاليين.

وشارك أرنولد في 30 مباراة بالموسم الجاري، مسجلاً هدفًا وحيدًا ومساهماً في صناعة 6 أهداف.

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