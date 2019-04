أرنولد يخلف أوين وجيرارد في قائمة الأصغر ظهورًا بقميص ليفربول

أصبح الإنجليزي ألكسندر أرنولد، خامس أصغر لاعب يشارك بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في 50 مباراة.

ويتواجد الظهير الأيمن في تشكيل الريدز في مواجهة ساوثامبتون في افتتاح الجولة الـ33.

وانضم الدولي الإنجليزي إلى قائمة شهدت تواجد مايكل أوين ورحيم سترلينج وروبي فاولر وستيفان جيرارد.

ليأتي بعدهم بالمركز الخامس بعمر الـ20 عامًا و180 يومًا، حيث جاءت أغلب مشاركته في الموسمين الحاليين.

20y 180d - Aged 20 years and 180 days, Trent Alexander-Arnold is the fifth youngest player to reach 50 appearances for in the @premierleague. Prodigy. #SOULIV pic.twitter.com/GYBr2qsC9i