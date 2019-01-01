أرنولد يتحدث عن سباق البريميرليج ورحلته لأن يصبح أسطورة لليفربول

أليكسندر أرونولد يتحدث عن سباق البريميرليج مع مانشستر سيتي ويشيد بيورجن كلوب وحلمه بأن يصبح أسطورة لليفربول على خطى جيرارد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم الإنجليزي الشاب أليكساندر أرنولد إنه يحلم بأن يصبح أسطورة في ليفربول، كما أنه لم يفقد الأمل في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وكان ليفربول قد سقط في فخ التعادل مطلع الأسبوع الماضي أمام إيفرتون، ليفقد صدارة البريميرليج لصالح حامل اللقب مانشستر سيتي.

وحول ذلك، قال أرنولد إنه لا زال لم يفقد الأمل في فوز فريقه بلقب البريميرليج، وإن المنافسة ستبقى مشتعلة حتى الجولة الأخيرة.

وأضاف: "نستطيع أن نعود ونخطف الصدارة كما فعل معنا مانشستر سيتي، الحديث عن خسارة لقب أو فوز به في هذا التوقيت أمر مبكر جدًا"

وتابع: "نحن خلف مانشستر سيتي بنقطة واحدة فقط، وهذا يعني أن تعثرهم في أي مباراة سيعيدنا للصدارة من جديد، المهم هو التركيز على نتائجنا نحن الآن"

هل صلاح سبب ضياع الصدّارة على ليفربول؟ 🤔 وسقوط الريال "الكلاسيكو" أمام برشلونة لم يأت من فراغ،

بل وكان متوقعًا 🤦‍♂️ ثم ماذا عن كلوب الذي كان في الطريق ليُصبح مُجرمًا ☠️؟



كل ذلك في حلقة جديدة مميزة من #YallaGoal pic.twitter.com/v7C3lsqjKb

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ مارس ٢٠١٩

وحول حلمه بعيد المدى في هذا النادي قال: "أحلم بأن أكون أسطورة لليفربول بعد سنوات، هذا حلم ولد معي في أول مباراة لعبتها بقميص هذا النادي"

وأضاف: الحلم بالنسبة لي هو الفوز بكل شيء سواء مع ليفربول أو مع المنتخب، أريد أن أكون قائدًا لهما في المستقبل وأسعى لهذا"

وحول كلوب قال: "يورجن كلوب ساعدني كثيرًا على التططور، أتبادل معه نفس مشاعر الحب، دائمًا ما يكون حافزًا لي للاستمرار والتطور"

وتابع: "لقد بدأت مسيرتي مع الفريق الأول لليفربول في سن صغيرة، وكنت أحتاج إلى رجل مثل يورجن كلوب حتى يؤهلني لهذا التحدي الصعب"

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يذكر أن أليكساندر أرنولد يعيش فترة جيدة على المستوى الفردي في الوقت الحالي، لذا يأمل بأن يتوجها بلقب جماعي يخلد به هذا الموسم.