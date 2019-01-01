أرنولد يتحدث عن حلم التتويج بدوري الأمم الأوروبية

نجم ليفربول أرندولد يتحدث عن مشوار إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال أليكساندر أرنولد الظهير الأيمن لليفربول عن أحلام المنتخب الإنجليزي في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسيلعب منتخب إنجلترا أمام كوسوفو ومونتينيجرو خلال الأيام المقبلة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية قبل خوضه نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقبل هذه المواجهات، قال أليكساندر أرنولد إن مباريات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ستعود بمنتخب إنجلترا إلى دائرة التحديات مرة أخرى.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "لقد قدمنا مستويات جيدة خلال المراحل الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى، نتمنى أن ننجح في تتويج ذلك"

وتابع: "المركز الثالث الذي حققناه في كأس العالم الأخيرة قادنا للأمام خطوة، أعتقد أن الفوز بدوري الأمم الأوروبية سيكون خطوة أخرى للأمام"

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يذكر أن إنجلترا كانت قد حققت المركز الثالث في كأس العالم بعد الفوز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على منتخب بلجيكا.