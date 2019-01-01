أرنولد: لن أطلب من راشفورد ولينجارد أي شيء قبل الديربي

صداقة تجمع بين الثلاثي فهل يحاول نجم ليفربول استغلالها؟

أكد ترينت أليكساندر أرنولد مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، أنه لن يطلب من الثنائي ماركوس راشفورد أو جيسي لينجارد تقديم أي معروف لفريقه.

مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة مانشستر سيتي غداً الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي، ستؤثر بشكل كبير على الفائز باللقب.

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هزيمة سيتي تعني اقتراب اللقب من الريدز، وفوزهم يجعل فريق المدرب بيب جوارديولا على بعد خطوات من البطولة الثانية على التوالي.

أرنولد علاقته طيبة براشفورد ولينجارد، ثنائي مانشستر يونايتد، بحكم لعبه معهما في منتخب إنجلترا، ومع ذلك لا يعتقد أرنولد أنه بحاجة لمحادثتهما.

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وقال الإنجليزي:"لن أقوم بأي شيء، إذا فاز مانشستر يونايتد سيعلمان أنهما قدما معروفاً كبيراً لنا".

وأضاف:"بدون أن أقول أي شيء، مانشستر يسعى من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا وبحاجة للخروج بنتيجة إيجابية لذلك سيفعلون كل شيء للفوز".

يذكر أن ليفربول يحتل حالياً صدارة البريميرليج بـ88 نقطة، ولكن في حالة فوز سيتي بمؤجلته ضد يونايتد سيتصدر بفارق نقطة.