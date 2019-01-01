أرنولد: قدوتي جيرارد ولا أحب المقارنات

ماذا قال أرنولد بعدما تمت مقارنته ببيكهام ودي بروين؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

رفض النجم الإنجليزي الشاب ترينت ألكساندر أرنولد مقارنته بأي من اللاعبين الكبار، وأكد رغبته في السير على خطى أسطورة ليفربول ستيفين جيرارد، وذلك في ظل الحديث عن مقارنته بديفيد بيكهام وكيفين دي بروين.

واحتفل أرنولد منذ أيام قليلة بعيد ميلاده الحادي والعشرين، وحظى بالكثير من الإشادات على ما وصل إليه خلال هذه الفترة القصيرة كلاعب محترف في صفوف ليفربول.

وحول ذلك، قال أرنولد إنه لا يمتلك تعليقًا على ما قاله جيمي كاريجر بأن ترينت يستطيع أن يصبح في نفس مستوى نجم وسط ميدان مانشستر سيتي كيفين دي بروين.

وأضاف: "بيكهام أو دي بروين؟ حقًا لا أرى أي جدوى من مقارنتي بأي من اللاعبين، سواء قديمًا أو حديثًا، لدي مسيرة أريد أن أصبح فيها كما أريد"

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وقال مازحًا: "من الممكن أن تتم مقارنتي بستيفين جيرارد، حقًا تعلمون أنني أمزح، ولكن بالفعل هو قدوتي والرجل الذي أريد أن أسير على خطاه في ليفربول"

وتابع: "مع المنتخب الإنجليزي لدي الكثير من الأحلام، ولا أرى أن هناك شيئا بعيدًا بعد ما حققته مع ليفربول في فترة قصيرة، ما زلت في بداية مسيرتي"

يذكر أن أرنولد كان لاعبًا مهمًا في تشكيل ليفربول الذي احتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي توج في الموسم ذاته بدوري أبطال أوروبا.