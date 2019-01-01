أرنولد: فان دايك أثبت مجددًا أنه المدافع الأفضل في العالم!

مدافع ليفربول يتغنى بزميله فيرجيل فان دايك بعد الفوز على توتنهام

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر ألكسندر أرنولد مدافع فريق ليفربول عن سعادته البالغة بالفوز على توتنهام هوتسبر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من البريميرليج.

وقال المدافع الإنجليزي في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "كنا نعرف مدى صعوبة المباراة، اللعب أمام منافس مثل توتنهام دائمًا يأتي بالمتاعب، كل فريق كان يلعب من أجل الفوز، ولكننا كانت لدينا رغبة أكبر في تحقيق الفوز".

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كما أضاف أرنولد: "فان دايك أظهر مجددًا لماذا يعتبر المدافع الأفضل في العالم، قد تحتاج إلى الحظ أيضًا للفوز بمثل هذه المباريات".

وكان ليفربول قد استفاد من هدف عكسي وخطأ من حارس السبيرز هوجو لوريس للظفر بالنقاط الثلاث في الدقائق الأخيرة من المباراة.

يشار إلى أن ليفربول يتصدر حاليًا جدول ترتيب فرق البريميرليج بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي بشكل مؤقت.