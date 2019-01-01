أرنولد: حلمي أن أكون أفضل ظهير أيمن في العالم

تعرف على تصريحات أرنولد وأحلامه للمستقبل

أكد ترنت ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول، رغبته في أن يصبح أفضل ظهير أيمن في العالم بجانب حمل شارة القيادة مع فريقه ومنتخب انجلترا.

أرنولد حقق أول ألقابه رفقة ليفربول بالفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري بعد الفوز على توتنهام في النهائي.

وقال صاحب الـ 20 عامًا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية :"أنا محظوظ باللاعبين المحاط بهم الذين يفهمون جيدًا كيفية الموزانة بين إراحتي ومدحي في الوقت المناسب بجانب استمرار جائعًا للفوز بالألقاب".

وتابع: "هدفي دائمًا أكبر من ذلك، أود أنّ أكون أفضل ظهير أيمن في العالم وكذلك حمل شارة القيادة مع ليفربول ومنتخب انجلترا".

خريج أكاديمية الريدز أكد على أنّه لا يود فقط حصد البطولات مع ليفربول ولكنّه يرغب في أن يُشار إليه بأنّه الأفضل في مركزه ويلعب دورًا كبيرًا في تحقيق كل لقب.

ريال مدريد الأساسي أم ليفربول الاحتياطي👕



أيهما الأفضل؟🤔 pic.twitter.com/EJXBm6ttZh — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 7, 2019

وأردف: "بطولة دوري أبطال هي الأبرز في العالم والتتويج بها حلمًا تحقق. وصولنا للنهائي لعامين على التوالي يبرهن على قدراتنا".

واختتم: "لا أنسى نهائي إسطنبول في 2005 والفوز باللقب بعد صعوبات، سعيد بأننا حققنا ذكريات سعيدة لهذا الجيل أيضًا بتحقيق البطولة في مدريد".

جدير بالذكر أنّ ليفربول أنهى الدوري الإنجليزي في المركز الثاني بفارق نقطة عن مانشستر سيتي البطل.