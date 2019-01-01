أرنولد بعد التتويج بالأبطال: الآن الحلم أصبح حقيقة

لم يجد مدافع ليفربول الأيمن ألكسندر أرنولد كلمات تُعبر عما بداخله من سعادة وفرحة، بعد التتويج بكأس دوري أبطال أوروبا، بالتغلب على توتنهام بهدفين نظيفين في نهائي "واندا متروبوليتانو".

وقال الدولي الإنجليزي في حديثه مع وسائل الإعلام بعد المباراة "من الصعب إيجاد كلمات، في هذا الموسم، نحن نستحق ذلك (اللقب) أكثر من أي فريق آخر".

وتابع "لقد قدمنا شيئًا مميزًا وسيطرنا على المباراة"، مضيفا بشأن الإيقاع البطيء للمباراة "لن ننظر إلى الوراء ونفكر أنها كانت مباراة بطيئة، فقط سنرى أننا أبطال أوروبا".

وختم حديثه المقتضب "أنا مجرد لاعب عادي في ليفربول، والآن أصبح حلمه حقيقة"، في إشارة منه إلى أنه حقق واحدًا من أحلامه، بمعانقة الكأس ذات الأذنين.

وأصبح أرنولد أصغر لاعب يسجل حضوره في نهائي دوري أبطال أوروبا عامين على التوالي، بعمر أقل من 21 عامًا، وهو الأمر الذي لم يفعله أي شاب من قبل.