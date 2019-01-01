أرنولد: المباراة كانت صعبة وأظهرنا شخصيتنا الحقيقية

مدافع ليفربول ألكسندر أرنولد سعيد بالفوز الصعب على نيوكاسل يونايتد

فيسبوك تويتر محمد عماد

​أعرب ألكسندر أرنولد مدافع فريق ليفربول عن سعادته بالفوز على نيوكاسل يونايتد في المباراة التي استضافها ملعب سان جيمس بارك في إطار مباريات الأسبوع السابع والثلاثين من البريميرليج.

وقال مدافع الريدز في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "لقد كانت مباراة صعبة وقاموا بعمل جيد في المباراة واستطاعوا التعادل مرتين بعد التأخر، كنا نعلم أن مواجهة نيوكاسل يونايتد ستكون صعبة، ولكننا كنا نريد تحقيق نتيجة جيدة بعد ما حدث لنا في منتصف الأسبوع (الخسارة أمام برشلونة) والفريق أظهر شخصيته الحقيقية".

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كما أضاف اللاعب الدولي الإنجليزي: "حققنا الفوز وواصلنا الضغط على مانشستر سيتي وهذا هو المهم، نتمنى أن يقدم لنا ليستر سيتي معروفًا يوم الاثنين، أما الآن فنصب كل تركيزنا على مواجهة برشلونة".

يذكر أن ليفربول لم يتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 1990