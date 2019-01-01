أرنولد: إنسيني مثل هازارد لاعب صعب إيقافه

مدافع ليفربول الإنجليزي يحذر من قوة خصمه مساء غد في دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى أليكساندور أرنولد، مدافع ليفربول الإنجليزي قلقه من خطورة لورينزو إنسيني، ظهير نابولي الإيطالي قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفاً على نابولي، مساء غد الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات، لدوري أبطال أوروبا.

وقال أرنولد في تصريحات صحفية عن إنسيني: "إنه لاعب رائع حقاً، قوي وسريع من نوعية إيدين هازارد، هذا النوع من اللاعبين يصعب مواجهته".

وواصل: "ربما هو لا يحصل على ما يستحق من حيث الاحترام والتقدير، أعتقد زملائه في الفريق سيقولون نفس الشيء".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "نابولي يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين الجيدين، يجب علينا أن نكون مستعدين لهم".

جدير بالذكر أن إنسيني، خطف هدف الفوز لصالح فريقه أمام ليفربول، في المباراة التي جمعت بينهما على نفس الملعب الموسم الماضي في الدقائق الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا