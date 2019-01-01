أرنولد أصغر لاعب يحقق هاتريك أسيست في تاريخ البريميرليج

أليكساندر أرنولد يصبح أصغر لاعب يصتع ثلاثة أهداف في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجح النجم الإنجليزي الشاب أليكساندر أرنولد في تحقيق رقم قياسي جديد، وهذه المرة بخصوص صناعة الأهداف في مباراة واحدة في البريميرليج.

وحقق ليفربول انتصارًا عريضًا على حساب واتفورد بخمسة أهداف مقابل لا شيء، ليحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نهاية أسبوع مليئة بالأحداث، لكن كيبا قام بثورة غير مسبوقة 🤯والريال مازال مجددًا محط كل الأنظار🧐، أما مبابي، فلم يتوقف عن إبهار العالم ⚡️!#YallaGoal pic.twitter.com/IQUIpnWWn4

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ فبراير ٢٠١٩

وصنع أليكساندر أرنولد ثلاثة أهداف من أصل 5 أهداف سجلها ليفربول، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصنع ثلاثة أهداف في مباراة واحدة.

وصنع أرنولد أهدافه الثلاثة الليلة أمام واتفورد بعمر 20 عامًا و 143 يومًا ليصبح هو أصغر لاعب يحقق هذا الرقم في إنجلترا.

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وكان أليكساندر أرنولد أحد أهم لاعبي ليفربول على الإطلاق في مباراة واتفورد، وكذلك في المباريات الأخيرة من البريميرليج.