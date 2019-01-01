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الدوري الإنجليزي الممتاز

أرنولد أصغر لاعب يحقق هاتريك أسيست في تاريخ البريميرليج

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Getty Images
أليكساندر أرنولد يصبح أصغر لاعب يصتع ثلاثة أهداف في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

نجح النجم الإنجليزي الشاب أليكساندر أرنولد في تحقيق رقم قياسي جديد، وهذه المرة بخصوص صناعة الأهداف في مباراة واحدة في البريميرليج.

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وحقق ليفربول انتصارًا عريضًا على حساب واتفورد بخمسة أهداف مقابل لا شيء، ليحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع أليكساندر أرنولد ثلاثة أهداف من أصل 5 أهداف سجلها ليفربول، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصنع ثلاثة أهداف في مباراة واحدة.

وصنع أرنولد أهدافه الثلاثة الليلة أمام واتفورد بعمر 20 عامًا و 143 يومًا ليصبح هو أصغر لاعب يحقق هذا الرقم في إنجلترا.

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وكان أليكساندر أرنولد أحد أهم لاعبي ليفربول على الإطلاق في مباراة واتفورد، وكذلك في المباريات الأخيرة من البريميرليج.

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