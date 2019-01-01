أرنولد: أريد أن أكون أسطورة في تاريخ ليفربول

ألكسندر أرنولد لاعب فريق ليفربول يؤكد على رغبته في الاستمرار رفقة الريدز لأطول فترة ممكنة.

أعرب النجم الإنجليزي ألكسندر أرنولد لاعب فريق ليفربول عن رغبته في الاستمرار لأطول فترة ممكنة في صفوف الريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أرنولد وأكد خلالها أنه يريد أن يصبح أسطورة في صفوف ليفربول وأن ذلك لن يتحقق سوى بعدة شروط.

وقال أرنولد: "لطالما أردت أن أكون من الأساطير في أحد الأندية بكرة القدم، وأن ألعب أكثر عدد ممكن من المباريات وأفوز بالألقاب وأصبح القائد".

كلوب: لهذا السبب قطعنا إعارة فيليبس وأعدناه لليفربول

وأضاف: "بكل تأكيد لو تركت ليفربول من أجل اللعب لأي فريق آخر لن أحظى بتلك التجربة لذلك كل تركيزي هنا لأستمر وأساعد في نجاح النادي قدر الإمكان".

وأكمل عن كلوب: "دومًا ما يحدثني عن كيف يمكننا أن نتطور، وما يمكننا أن نفعله حتى يستفيد الفريق وكيف نستطيع تطبيق تلك الأشياء، كل تلك الأمور من الضروري للشباب أن يستمعوا لها".

وأنهى تصريحاته: "عندما يقوم المدرب بتلك الأمور ويخبرك كيف تتطور لا يمكنك أبدًا أن تشك في نفسك أو في قدراتك".

جدير بالذكر أن أرنولد كان قد شارك في 27 مباراة مع ليفربول هذا الموسم سجل خلالهم هدفين وصنع 10 في كل البطولات.