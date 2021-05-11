حسم المباراة في 3 دقائق .. كيف ساهم مصطفى محمد في فوز جلطة سراي؟

مصطفى محمد يساهم في فوز جلطة سراي الكبير

عاد مصطفى محمد مهاجم جلطة سراي التركي ومنتخب مصر للتألق وسجل في فوز فريقه على دنيزلي سبور بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز.

مصطفى محمد سجل ثنائية في فوز فريقه العريض ليستغل الفريق تعثر منافسه المباشر على اللقب بشكتاش ويتساوى معه في عدد النقاط بـ81 نقطة صدارة ووصافة البطولة.

دفع فاتح تريم بنجم منتخب مصر بديلًا في المباراة بالدقيقة 57 من عمر اللقاء بدلًا من إيمري أكبابا، وكان فريقه متقدمًا بهدفين دون رد، حيث سجل جلطة سراي هدفيه في شوط اللقاء الأول عن طريق هليل أوغلو في الدقيقة 22 وريان بابل في الدقيقة 35 من ركلة جزاء.

خلال الدقائق التي شارك بها مصطفى محمد سدد نجم منتخب مصر، هدد مرمى المنافس في أكثر من مرة، حيث سدد 4 تسديدات منها 2 بين القائمين والعارضة، أسفروا عن هدفين.

مصطفى محمد لمس الكرة 11 مرة خلال الدقائق التي شارك بها، ودخل في 4 منافسة على الكرة فاز في 1، وعلى المستوى التمريرات نفذ مصطفى محمد 3 تمريرات صحيحة من بين 5 بنسبة 60 % دقة.

نجم منتخب مصر اشترك مع لاعبي الخصم في التحامين هوائيين فاز في واحد وخسر الآخر، واستخلص الكرة في مرتين وفقد السيطرة عليها في 4 مناسبات، وبهذا خلال الـ33 دقيقة التي شارك بها مصطفى محمد أحدث قلق داخل دفاعات المنافس وحسم نتيجة اللقاء، بعد أن كان الفريق الآخر يحاول إدراك هدف التعادل.

ارتفع رصيد مصطفى محمد من الأهداف في الدوري التركي الممتاز حاليًا إلى 8 أهداف رفقة جلطة سراي، ليواصل تألقه منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية.

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