أرقام مانشستر| أفراح سولشاير وأحزان جوارديولا
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تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه هدرسفيلد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للبريميرليج.
على الجانب الآخر وعكس السير الطبيعي، سقط مانشستر سيتي على يد ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد.
تلك الخسارة هي الثانية على التوالي، والثالثة هذا الموسم، أي أكثر مما خسره أزرق مدينة مانشستر طوال الموسم الماضي في البريميرليج (هزيمتين فقط).
Manchester City have now lost more games in the Premier League this season (3) than they did in the whole of the last campaign (2).Back-to-back defeats now for Pep's side. 😕 pic.twitter.com/seatxYkNYf— Squawka Football (@Squawka) December 26, 2018
على الناحية الأخرى انضم أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الجديد إلى قائمة المدربين الفائزين بأول مباراتين لهم في هذا العمل.
Only five Manchester United managers have won each of their first two league games in charge:• TJ Wallworth• Matt Busby• Dave Sexton• Jose Mourinho• Ole Gunnar SolskjaerSix points from six for Ole. 💯 pic.twitter.com/SjBOaBX52j— Squawka Football (@Squawka) December 26, 2018
وتضم القائمة كل من وولورث ومات باسبي وديف سيكستون مما قبل حقبة السير أليكس فيرجسون، وفقط جوزيه مورينيو وسولشاير بعده.
بذلك يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بـ44 نقطة، بينما يحتل يونايتد المركز السادس بـ32 نقطة.