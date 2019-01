أرقام قياسية جديدة في حصيلة أجويرو ضد نيوكاسل

حقق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي المزيد من الأرقام في مواجهة خصمه المفضل نيوكاسل يونايتد.

جاء ذلك على هامش الأسبوع الرابع والعشرين للبريميرليج، في المباراة الجارية بتقدم سيتي 1-0، بفضل هدف أجويرو في الدقيقة الأولى.

24 - Sergio Aguero's goal after 24 seconds was the fastest Manchester City have scored in a Premier League game since Jesus Navas scored after 13 seconds against Tottenham Hotspur in November 2013. Rapid. pic.twitter.com/bbMqk4cwAW

وجاء الهدف عقب 24 ثانية، ليصبح أسرع هدف لسيتي في البريميرليج منذ نوفمبر 2013.

تحديداً كان هذا هدف خيسوس نافاس لاعب إشبيلية الحالي، في شباك توتنهام هوتسبر.

Sergio Aguero has scored 15 Premier League goals against Newcastle, the most by a player against a single club in the history of the competition.