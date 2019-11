أرقام سلبية لتشيلسي بعد ثلاثية أياكس المفاجئة في دوري الأبطال

فاجأ أياكس مضيفه تشيلسي بثلاثة أهداف دفعة واحدة خلال أول 45 دقيقة من عمر المباراة، في المباراة المُقامة حاليًا ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هذه الثلاثية سجلت أرقامًا قياسية سيئة للغاية لتشيلسي، حيث أصبحت المرة الأولى في تاريخ البلوز التي يتلقوا فيها ثلاثة أهداف في الشوط الأول في تاريخ مشاركاتهم في دوري أبطال أوروبا.

تامي أبراهام وضع الكرة في شباكه عن طريق الخطأ ليُحرز للضيوف الهدف الأول، ثم عاد كيبا وفشل في التعامل مع كرة ليُحرز هدفًا ثانيًا عن طريق الخطأ أيضًا للفريق الهولندي.

2 - are the second side to concede two own goals in the first half of a game after CFR Cluj (v , October 2010). Oops. pic.twitter.com/G3cd9f3Ntk