أرقام روما| المجموعة الأكبر من المسجلين في أوروبا

16 لاعباً مختلفاً سجلوا أهداف الذئاب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

فاز روما على ضيفه ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر للدوري الإيطالي.

سجل للذئاب دييجو بيروتي في الدقيقة 8 من ركلة جزاء، وباتريك شيك في الدقيقة 23، وزانيولو في الدقيقة 59، بينما سجل كوما باباكار هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 90. اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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تلك المباراة شهدت تحقيق روما لرقم هو الأعلى في الدوريات الخمسة الكبار بالتساوي مع بوروسيا دورتموند الألماني.

يأتي ذلك بعد أن وصل عدد مسجلي أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 16 لاعباً مختلفاً.

ويحتل روما المركز السابع بـ27 نقطة، بينما تراجع ساسولو إلى المركز الحادي عشر بـ25 نقطة.