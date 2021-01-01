أرقام رائعة وثنائية بيتروس .. ماذا قدم بيتي مارتينيز في ليلة الفوز على الهلال؟

مارتينيز قدم مستوى أكثر من رائع أمام الهلال

قاد الأرجنتيني بيتي مارتينيز نجم النصر، فريقه للفوز على نظيره الهلال بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "مرسول بارك".

هدف بيتي مارتينيز في الشوط الأول من المباراة أهدى للنصر 3 نقاط غالية في مشواره بالدوري السعودي للمحترفين، حيث استقبل كرة رائعة من البرازيلي بيتروس داخل منطقة جزاء الهلال، ليضعها في مرمى الزعيم.

أداء باهت يقدمه الأرجنتيني منذ بداية الموسم الجاري للدوري السعودي للمحترفين، وهذا ما كسره خلال مباراة اليوم أمام الهلال وقدم مستوى أكثر من رائع حيث بشهادة الجميع فهو كان الأفضل من بين لاعبي الفريقين.

أرقامًا مميزة قدمها بيتي مارتينيز داخل المباراة جعلته يظهر الأفضل من بين لاعبي الفريقين، حيث شارك في المباراة كاملة مرر خلالها الكرة 38 مرة وجاءت نسبتها الناجحة 73%، حيث جاءت التمريرات الناجحة منها 8 في منتصف ملعبه و20 في منتصف ملعب الهلال.

وحاول الأرجنتيني في المباراة 4 محاولات جاءت منها 2 بين القائمين والعارضة هزت واحدة شباك الحارس الأسترالي براد جونز، ودخل في 18 التحام جاءت النسبة الأكبر ناجحة، حيث حقق 11 التحامًا ناجحًا مع لاعبي الهلال وخسر 7.

وعلى مستوى المراوغات حقق مارتينيز 4 مراوغات ناجحة في المباراة، ونجح في استعادة الكرة خلال اللقاء في 11 مرة، وشكل ثنائي مميز رفقة بيتروس حيث يعد البرازيلي الأكثر استقبالًا للتمريرات من مارتينيز بعدد 8 تمريرات من بين لاعبي الفريقين.