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الدوري الإنجليزي الممتاز

أرقام توتنهام| كين يعادل رقمي صلاح وأوين.. إريكسن يقترب من كوتينيو

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الدنماركي يبعد هدفاً واحداً من خارج المنطقة عن البرازيلي..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

واصل هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبر زيادة حصيلته من الأرقام، وذلك بتسجيله لهدفين في فوز فريقه العريض على إيفرتون 6-2.

 

وسجل كين الهدف الثالث في الدقيقة 42، والسادس في الدقيقة 74، في المباراة التي أقيمت ختاماً للأسبوع الثامن عشر من البريميرليج.

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أصبح كين ثاني لاعب في تاريخ البطولة يسجل هدفين أو أكثر في أربعة مباريات متتالية بالبريميرليج ضد الخصم ذاته، بعد ما حققه مايكل أوين أمام نيوكاسل يونايتد بين أغسطس 1998 ومايو 2001.

أيضاً كانت تلك هي تاسع مباراة يسجل بها كين خلال الموسم الحالي من المسابقة، وهو أكثر من يسجل في عدد مباريات مختلفة بالموسم، بالتساوي مع محمد صلاح نجم ليفربول.

على الناحية الأخرى أطلق كريستيان إريكسن رابع الأهداف بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 48، وهو الهدف رقم 17 له خارج المنطقة في البريميرليج.

لا أحد سوى كوتينيو نجم ليفربول السابق الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني في يناير الماضي، تمكن من تسجيل تلك الأهداف أكثر من إريكسن بـ18 هدفاً، وذلك منذ بداية الأخير في سبتمبر 2013.

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