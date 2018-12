أرقام توتنهام| كين يعادل رقمي صلاح وأوين.. إريكسن يقترب من كوتينيو

الدنماركي يبعد هدفاً واحداً من خارج المنطقة عن البرازيلي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

واصل هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبر زيادة حصيلته من الأرقام، وذلك بتسجيله لهدفين في فوز فريقه العريض على إيفرتون 6-2.

وسجل كين الهدف الثالث في الدقيقة 42، والسادس في الدقيقة 74، في المباراة التي أقيمت ختاماً للأسبوع الثامن عشر من البريميرليج. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

توليسو: ديمبيلي لا يتأخر في مواعيده مع منتخب فرنسا

4 - Harry Kane has become only the second player to score 2+ goals in four consecutive Premier League appearances against a single opponent, after Michael Owen against Newcastle United (Aug 1998 to May 2001). Bracing. #EVETOT pic.twitter.com/4auUYAG3so — OptaJoe (@OptaJoe) December 23, 2018

أصبح كين ثاني لاعب في تاريخ البطولة يسجل هدفين أو أكثر في أربعة مباريات متتالية بالبريميرليج ضد الخصم ذاته، بعد ما حققه مايكل أوين أمام نيوكاسل يونايتد بين أغسطس 1998 ومايو 2001.

9 - This is the 9th different Premier League match that Harry Kane has scored in during 2018-19; the most in the competition alongside Mohamed Salah. Collection. pic.twitter.com/FpPona5BsF — OptaJoe (@OptaJoe) December 23, 2018

أيضاً كانت تلك هي تاسع مباراة يسجل بها كين خلال الموسم الحالي من المسابقة، وهو أكثر من يسجل في عدد مباريات مختلفة بالموسم، بالتساوي مع محمد صلاح نجم ليفربول.

17 - Only Coutinho (18) has scored more goals from outside the box in the Premier League than Christian Eriksen (17) since his debut in September 2013. Range. #EVETOT pic.twitter.com/f6CYahIUWP — OptaJoe (@OptaJoe) December 23, 2018

على الناحية الأخرى أطلق كريستيان إريكسن رابع الأهداف بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 48، وهو الهدف رقم 17 له خارج المنطقة في البريميرليج.

لا أحد سوى كوتينيو نجم ليفربول السابق الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني في يناير الماضي، تمكن من تسجيل تلك الأهداف أكثر من إريكسن بـ18 هدفاً، وذلك منذ بداية الأخير في سبتمبر 2013.