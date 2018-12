أرقام توتنهام| بوتشيتينو يدخل تاريخ البريميرليج

تغلب توتنهام هوتسبر على ضيفه بيرنلي بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للبريميرليج.

سجل هدف الفوز كريستيان إريكسن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

Mauricio Pochettino is the first @SpursOfficial manager to win 💯 Premier League games! pic.twitter.com/nKEBNKEuJc

هذا الفوز كان رقم 100 للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في البريميرليج، وهو أول مدرب لتوتنهام يحقق هذا الرقم.

Tottenham have now gone 17 matches in the Premier League without drawing a single game:

WWWLLWWWWLWWWLWWW