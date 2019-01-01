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أرقام برشلونة| ميسي يفتتح عام 2019 بشكل مثالي

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للعام الخامس عشر على التوالي، البرغوث يواصل التسجيل..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

افتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عام 2019 بالتسجيل في شباك خيتافي ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر لليجا.

 

جاء ذلك في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، قبل 19 دقيقة من إضافة لويس سواريز لثاني الأهداف.

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وأتى الهدف ليعلن نجاح البرغوث في التسجيل في 15 عاماً على التوالي في الليجا.

كما كان ليونيل هو أول من سجل للبارسا في أعوام 2016 و2017 و2018 وأخيراً العام الذي بدأ لتوه 2019.

 

أيضاً بهدف سواريز الثاني، سجل الثنائي ميسي (16) وسواريز (12) مجموع 28 هدفاً، أكثر من 16 فريقاً آخر بالليجا.

 

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