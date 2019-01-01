أرقام برشلونة| ميسي يفتتح عام 2019 بشكل مثالي

للعام الخامس عشر على التوالي، البرغوث يواصل التسجيل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

افتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عام 2019 بالتسجيل في شباك خيتافي ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر لليجا.

جاء ذلك في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، قبل 19 دقيقة من إضافة لويس سواريز لثاني الأهداف. اختيارات المحررين ريبيري ينضم لمارادونا ومورينيو وأشهر الاعتداءات اللفظية

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Lionel Messi has grabbed his first goal of 2019. meaning he has now scored in La Liga in 15 consecutive calendar years. It took him just 20 minutes. ⏱ pic.twitter.com/U2sJCzDYD0 — Squawka Football (@Squawka) January 6, 2019

وأتى الهدف ليعلن نجاح البرغوث في التسجيل في 15 عاماً على التوالي في الليجا.

Scorers of Barcelona's first La Liga goal of the calendar year: 2016: Lionel Messi 2017: Lionel Messi 2018: Lionel Messi 2019: Lionel Messi Ctrl C+ Ctrl V. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Fv3Hkcoe2z — Squawka Football (@Squawka) January 6, 2019

كما كان ليونيل هو أول من سجل للبارسا في أعوام 2016 و2017 و2018 وأخيراً العام الذي بدأ لتوه 2019.

28 - @FCBarcelona strikers Lionel Messi (16) and Luis Suárez (12) have scored 28 @LaLigaEN goals this season, more than 16 teams in the competition. Duet. pic.twitter.com/mvH2JKalZa — OptaJose (@OptaJose) January 6, 2019

أيضاً بهدف سواريز الثاني، سجل الثنائي ميسي (16) وسواريز (12) مجموع 28 هدفاً، أكثر من 16 فريقاً آخر بالليجا.